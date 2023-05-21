ليبيا الان

المنفي يلتقي وفداً من أعيان وحكماء رأس الهلال

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع وفد من أعيان وحكماء رأس الهلال، حيث أعربوا عن امتنانهم وتقديرهم باسم سكان المنطقة للجهود التي يقدمها  الرئيس، ودعمه اللا محدود للنهوض بالمنطقة، من خلال توفير الخدمات وتجسيد التنمية المكانية من خلال إيعازه للجهات ذات العلاقة، وعلى جهوده المبذولة في تجسيد المصالحة الوطنية المجتمعية على صعيد إمتداد التراب الليبي.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد  درعاً لفخامة الرئيس لجهوده التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك