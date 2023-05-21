المنفي يلتقي وفداً من أعيان وحكماء رأس الهلال

الوطن| رصد

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع وفد من أعيان وحكماء رأس الهلال، حيث أعربوا عن امتنانهم وتقديرهم باسم سكان المنطقة للجهود التي يقدمها الرئيس، ودعمه اللا محدود للنهوض بالمنطقة، من خلال توفير الخدمات وتجسيد التنمية المكانية من خلال إيعازه للجهات ذات العلاقة، وعلى جهوده المبذولة في تجسيد المصالحة الوطنية المجتمعية على صعيد إمتداد التراب الليبي.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد درعاً لفخامة الرئيس لجهوده التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد.