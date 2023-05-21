ليبيا.. “خارجية دبيبة” ترحب بوقف إطلاق النار في السودان

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، باتفاق تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بهدف الوقف النهائي لإطلاق النار في البلاد، مرحبة بدور كل من الرياض وواشنطن في التوصل إلى الاتفاق.

وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة، أن الاتفاق يمهد الطريق لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وهو الذي يبدأ من مساء الإثنين ويمتد أسبوعا.

وأبدت الوزارة تفاؤلها بتوصل الأشقاء في السودان للاستجابة لمساعي التهدئة ويحذوها الأمل في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أكثر تأثيرا على رأسها الوقف الدائم للأعمال العدائية والبدء فى محادثات مباشرة بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية السودانية.

وأشارت إلى آمالها بأن تضمن المحادثات تحقيق استقرار دائم واستعادة الأمن في السودان، مؤكدة تقديرها لجهود كل من السعودية والولايات المتحدة ودورهما البارز في حث الأطراف السودانية المتحاربة على التوصل لهذا الاتفاق.