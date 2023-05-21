التومي: حريص على تذليل الصعاب على البلديات لتزاول مهامها جيدًا

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم عددًا من عمداء بلديات المنطقة (الغربية، الشرقية، الجنوبية).

وأوضح حساب وزارة الحكم المحلي، أنه خلال الاجتماع “استعرض عمداء البلديات أهم المشاريع المقامة حاليا ضمن خطة عودة الحياة”.

وتم أيضًا خلال الاجتماع بحث المشاكل والعراقيل والمختنقات الإدارية و المالية التي تعاني منها بعض البلديات والتى حالت دون تقديم الخدمات بالشكل الجيد للمواطنين .

وفي ختام الاجتماع قال التومي إنه حريص على “تذليل الصعاب على البلديات لتتمكن من مزاولة مهامها بالشكل الجيد”. بحسب قوله,