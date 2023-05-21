المنفي يبحث آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعا مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، جرى خلاله مناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، اليوم الأحد، ناقش الاجتماع إجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية والوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023.

وتقترب المهلة الممنوحة للجنة المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، من نهايتها، إذ أنه قبل نهاية يونيو يفترض أن تكون قد انتهت من التشريعات التي تمهد لإجراء الاقتراع.

وفي تصريحات لقناة “العربية”، أمس السبت، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن المجلس سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية.

وأكد صالح رفضه قبول إشراف حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على الانتخابات.

وشدد المستشار صالح، على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، “حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري”.