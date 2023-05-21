“أبوزريبة”يبحث المشاكل التي تواجه الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية

الوطن | رصد

استعرض وَزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام ابوزريبة” مع رَئيس ديوان الوَزارة بِالمنطقة الشرقية اللواء “جمال المسماري” الأعمال المنجزة من قبل الديوان خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة خطة العمل العامة بِالإضافة إلى الأوضاع الأمنية وَالمشاكل التي تُواجهرجال الأمن وَالأجهزة الأمنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المهام المكلف بها مكتب الديوان في متابعة سير العمل حسب الاختصاصات المسندة إليه، بالإضافة إلىالتنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الأمنية للارتقاء بمستوى الاداء الأمني بالوزارة وحلحلة العراقيل التي تواجه سير عملها وتذليل العقباتأمام منتسبيها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.