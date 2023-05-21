خارجية الدبيبة: نرحب بتمديد الهدنة في السودان

رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة نجلاء المنقوش، بتمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال وزارة الخارجية:” إنها رحبت بتوصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق تمديدي الهدنة ومواصلة المباحثات بهدف وقف نهائي لإطلاق النار في السودان الشقيق بما يمهد الطريق لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

كما أعربت خارجية الدبيبة، عن تفاؤلها بأن يواصل الأشقاء في السودان الاستجابة لمساعي التهدئة، ويحذوها الأمل في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أكثر تأثيرا على رأسها الوقف الدائم للأعمال العدائية والبدء في محادثات مباشرة بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية السودانية بما يضمن تحقيق الاستقرار دائم واستعادة الأمن في هذا البلد الشقيق.

وأكدت الخارجية، مجددا عن تقديرها للجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودورهما البارز في حث الأطراف السودانية المتحاربة على التوصل لهذا الاتفاق، وفقا لبيان خارجية الدبيبة.