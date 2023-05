أونماخت يشارك في مؤتمر إقليمي تنظمه المفوضية لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة

أخبار ليبيا 24

شارك السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الذي نظمته مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، في أحد الفنادق بالعاصمة طرابلس.

وقال أونماخت في تغريدة عبر تويتر: “تلعب النساء دورًا مهمًا في السياسة، حيث أؤيد وبشدة مواصلة الجهود لتحفيز النساء والشباب ببرامج هادفة للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهن”.

المؤتمر تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام، وحضره رئيس مجلس المفوضية عماد السايح.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإعلان عن الإطلاق الوطني للحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار(مشاركتها مستقبلنا).

وقدمت رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، سهير عابدين، عرضاً تقديمياً حول هذه الحملة التي تشرف عليها الشبكة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومواجهة العنف الانتخابي ضدها.

Very happy to participate at @HNECLibya Seminar on Enhancing #Women’s Participation in Elections, with Minister Women Affairs, @GermanAmbLBY, @unwomenlibya, & many others. Not only a question of Justice, also a condition for success of real change in #Libya. pic.twitter.com/64ZC4tiYsV

— Sabadell Jose (@jose_sabadell) May 21, 2023