سفير الاتحاد الأوروبي: مشاركة المرأة شرط لنجاح التغيير في ليبيا

رأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، أن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا.

وعبّر جوزيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، عن سعادته، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة – آليات وحلول.

وانطلقت الأحد، أعمال المؤتمر الذي تشرف عليه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام، وتشارك في المؤتمر وزيرة شؤون المرأة في الحكومة المنتهية، حورية الطورمال.