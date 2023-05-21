العليا للانتخابات ترصد منشورات تعنف المرأة سياسياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الوطن| رصد

عرضت عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، رباب حلب، التقرير الأول لمنصة رصد العنف الانتخابي ضد المرأة، ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة الذي انطلق اليوم بفندق كورنثيا بطرابلس.

وأوضحت حلب أن العمل اليومي للمنصة يتضمن جمع البيانات وتحليلها وتصنيف المنشورات، مشيرة إلى أن المفوضية حللت ما يقارب من 38,000 منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي وتحليل وحدة الرصد بالمفوضية، ومن بين هذه المنشورات تم العثور على أكثر من 1300 حالة عنف ضد المرأة في السياسة.

ويوضح التقرير، وهو أول تقرير للمنصة، إحصائيات حالات العنف الانتخابي الذي تم رصده الكترونياً ضد المرأة في ليبيا، ويعد باكورة عمل المنصة التي دشنتها المفوضية خلال العام 2022م، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية ورصد المخالفات الانتخابية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.