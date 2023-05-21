مفوضية الانتخابات الليبية ترصد أكثر من 1300 حالة عنف ضد المرأة في السياسة

كشفت عضوة مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، رباب حلب، عن تفاصيل التقرير الأول لمنصة رصد العنف الانتخابي ضد المرأة.

وقالت رباب حلب، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة الذي انطلق اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، إن العمل اليومي للمنصة يتضمن جمع البيانات وتحليلها وتصنيف المنشورات.

وأضافت: “المفوضية قامت بتحليل ما يقارب من 38,000 منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي وتحليل وحدة الرصد بالمفوضية، ومن بين هذه المنشورات تم العثور على أكثر من 1300 حالة عنف ضد المرأة في السياسة”.

وتضمن التقرير أيضا إحصائيات حالات العنف الانتخابي الذي تم رصده الكترونياً ضد المرأة في ليبيا.

ويعد هذا التقرير هو باكورة عمل المنصة التي دشنتها المفوضية خلال العام 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية ورصد المخالفات الانتخابية.