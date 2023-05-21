«الرئاسي»: وفد من أعيان رأس الهلال قدم لـ«المنفي» درعاً تقديراً لجهوده

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وفداً من أعيان وحكماء رأس الهلال.

وأعرب أعيان وحكماء رأس الهلال، عن امتنانهم وتقديرهم باسم سكان المنطقة للجهود التي يقدمها المنفي، ودعمه اللامحدود للنهوض بالمنطقة من خلال توفير الخدمات وتجسيد التنمية المكانية من خلال إيعازه للجهات ذات العلاقة، وعلى جهوده المبذولة في تجسيد المصالحة الوطنية المجتمعية على صعيد امتداد التراب الليبي.

وقدم الوفد، في نهاية اللقاء، درعاً للمنفي لجهوده التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد.