حكومة الوحدة الوطنية ترحب بوقف إطلاق النار في السودان

أخبار ليبيا 24

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية باتفاق تمديد الهدنة الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بهدف الوقف النهائي لإطلاق النار في البلاد، مرحبة بدور كل من الرياض وواشنطن في التوصل إلى الاتفاق.

واعتبرت الوزارة، في بيانها، اليوم الأحد، أن الاتفاق يمهد الطريق لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وهو الذي يبدأ من مساء الإثنين ويمتد أسبوعًا.

وأبدت الوزارة تفاؤلها بتوصل الأشقاء في السودان للاستجابة لمساعي التهدئة ويحذوها الأمل في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أكثر تأثيرًا على رأسها الوقف الدائم للأعمال العدائية والبدء في محادثات مباشرة بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية السودانية.

وأشارت الوزارة إلى آمالها بأن تضمن المحادثات تحقيق استقرار دائم واستعادة الأمن في السودان، مؤكدة تقديرها لجهود كل من السعودية والولايات المتحدة ودورهما البارز في حث الأطراف السودانية المتحاربة على التوصل لهذا الاتفاق.

وبرغم الاتفاق الذي جرى التوصل له أمس، استمرت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، اليوم الأحد.