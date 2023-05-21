امغيب: عمل لجنة 6+6 يمثل الفرصة الأخيرة لاختيار حكومة جديدة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن ما تقوم به اللجنة الانتخابية المشتركة 6+6 يعد الفرصة الأخيرة أمام الشعب الليبي لاختيار حكومة جديدة تشرف على التجهيز للانتخابات ليتمكن الليبيون من اختيار قياداتهم.

وقال لمغيب في تصريحات صحافية، إن لجنة 6+6 هي الفرصة الأخيرة أمام الشعب الليبي لاختيار حكومة جديدة واختيار من يمثل الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تلبية دعوة اللجنة لعقد اجتماعاتها في طرابلس وضعها أمام خيارات صعبة وضغوطات عديدة، مضيفا أنه كان على اللجنة ممارسة عملها من أي مدينة ليبية أخرى بعيدًا عن طرابلس.

وتستأنف اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية 6+6 اجتماعاتها يوم غدا الأثنين بالمغرب، بحضور ومشاركة فريق فني من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة والتصويت على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، للوصول إلى صيغة توافقية لتعرض لاحقا لاعتمادها من قبل المجلسين.