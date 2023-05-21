| “الخارجية” ترحب باتفاق تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

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2023/05/21 على الساعة 18:34

: رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بتوصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق تمديد الهدنة ومواصلة المباحثات بهدف وقف نهائي لإطلاق النار في السودان.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن “تفاؤل دولة ليبيا بأن يواصل الأشقاء في السودان الاستجابة لمساعي التهدئة” وأنه “يحذوها الأمل في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أكثر تأثيرا على رأسها الوقف الدائم للأعمال العدائية والبدء في محادثات مباشرة بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية السودانية بما يضمن تحقيق استقرار دائم واستعادة الأمن في هذا البلد الشقيق”.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تقدر “الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودورهما البارز في حث الأطراف السودانية المتحاربة على التوصل لهذا الاتفاق”.