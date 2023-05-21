المؤسسة الوطنية للنفط تدعم قطاع الصحة ببنغازي وطرابلس ومصراتة

الوطن/ رصد

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، ضمن برامجها الشحنة الثالثة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأوراملمستشفى طب وجراحة الأطفال في بنغازي، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما سيتم يوم غد الاثنين، تسليم صنفين جديدين من نوع (Pegasparginase) و(Methotrexate) إلى جهاز الإمداد الطبي فيطرابلس لصالح قسم أورام الأطفال بالمستشفى الجامعي في طرابلس.

بينما سيتم يوم الثلاثاء القادم 23 مايو، تسليم عدد 7 أصناف للمعهد القومي للأورام بمدينة مصراتة، وتشمل الأصنافPegasparginase ,Methotrexate, Imatinib, Mitoxantrone, Hydroxyurea, ومن المتوقع أن تستلم مستشفى أوباري قريباًالأجهزة المخصصة له بعد الانتهاء من أعمال تجهيز الصالة الخاصة بالتوزيع.

ويذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها، من أجل دعم القطاع الصحي بمختلف مدن ومناطق ليبيا، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية.