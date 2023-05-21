من قمة جدة إلى الأردن.. المنقوش تواصل الطيران خارج البلاد

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيثُ عقدت لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي.

وبحسب بيان خارجية الدبيبة، بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والقضايا الإقليمية والعربية، والعديد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وذلك لتنسيق المواقف بين البلدين.

من جانبه أعرب الوزير، عن دعم المملكة الأردنية الهاشمية جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

وكانت نجلاء المنقوش، شاركت يوم الجمعة الماضي، ضمن الوفد الليبي في القمة العربية والتي عُقدت في مدينة جدة السعودية، والتي سبقتها بجولة في دول الخليج كان أبرزها الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.