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ساباديل: مشاركة المرأة شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا.

وفي تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، عبر جوزيه عن سعادته، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة – آليات وحلول.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، أعمال المؤتمر الذي تشرف عليه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإعلان عن الإطلاق الوطني للحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار(مشاركتها مستقبلنا).

 وقدمت رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، سهير عابدين، عرضاً تقديمياً حول هذه الحملة التي تشرف عليها الشبكة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومواجهة العنف الانتخابي ضدها.

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اخبار ليبيا 24

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