ساباديل: مشاركة المرأة شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا.

وفي تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، عبر جوزيه عن سعادته، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة – آليات وحلول.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، أعمال المؤتمر الذي تشرف عليه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإعلان عن الإطلاق الوطني للحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار(مشاركتها مستقبلنا).

وقدمت رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، سهير عابدين، عرضاً تقديمياً حول هذه الحملة التي تشرف عليها الشبكة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومواجهة العنف الانتخابي ضدها.

Very happy to participate at @HNECLibya Seminar on Enhancing #Women’s Participation in Elections, with Minister Women Affairs, @GermanAmbLBY, @unwomenlibya, & many others. Not only a question of Justice, also a condition for success of real change in #Libya. pic.twitter.com/64ZC4tiYsV

— Sabadell Jose (@jose_sabadell) May 21, 2023