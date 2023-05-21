حفتر يستعرض مع السفير الفرنسي التطورات على الساحة الليبية

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان، اليوم الأحد، إن اللقاء جرى خلاله استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، دون أي تفاصيل.

ويأتي اللقاء بعد أربعة أيام من اجتماع السفير الفرنسي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بالعاصمة طرابلس. والذي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات خطة الرئاسي للوصول للانتخابات، وتقييم المسارين الأمني والعسكري، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.