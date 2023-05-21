رئيس الحكومة المكلف يدعو الأجهزة الرقابية إلى محاربة الفساد المالي والإداري

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد الأجهزة الرقابية إلى محاربة الفساد الإداري والمالي وتحقيق أعلى معدلات الشفافية للحفاظ على المال العام وفق القانون وفي إطار المحاسبة الحقيقة وضمن إطار السلطة القضائية المستقلة مؤكدا التزام الحكومة بما يصدر عنها .

وأكد حماد التزام حكومته بالمعاهدات الدولية وكافة المواثيق مع الهيئات والمنظمات الدولية بما يحقق الاستقرار في العالم، ودعا البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى القيام بدورها للدفع نحو إنجاح المصالحة في ليبيا ، كما اعلن عن اطلاق حوار وطني برعاية حكومته.

إلى ذلك أشاد رئيس الحكومة المكلف بما تحقق في ملف مصرف ليبيا المركزي بين إدارتيه في بنغازي وطرابلس وما نتج عنه من توفير السيولة وفتح المقاصة بين المصارف وتوفير النقد الأجنبي.

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل ضمن خطة واضحة في سبيل بناء الدولة كما تقدم بالشكر لرئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا مؤكدا على عدم الاقصاء وحق الشعب في اختيار من يمثله عبر انتخابات حرة ونزيهة.