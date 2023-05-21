المنقوش تبحث مع نظيرها الأردني تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والأردن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي؛ تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، أوضحت أن الطرفان بحثا في العاصمة الأردنية عمان؛ العلاقات الثنائية وسبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والقضايا الإقليمية والعربية، بحسب منشور الخارجية الليبية.

بدوره، جدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم المملكة الأردنية الهاشمية جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

الجدير بالذكر أن المنقوش شاركت الجمعة الماضية، في القمة العربية التي عقدت في جدة السعودية، بعد أن أكملت سلسلة جولات ومباحثات في دول الخليج كان أبرزها الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.