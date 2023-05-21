الكشف عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة بثلاثة مـدن

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن “مركز شرطة بنينا” من الكشف عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات من مدينة درنة والبيضاء وبنغازي ويضبط مركبتين مسروقتين من مدينة درنة.

عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بنينا عن إحدي المركبات المسروقة وتجوالها داخل الإختصاص وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد عبد الله حزاز تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة المطلوبة .

وتم خروج أعضاء التحريات وضبط إحدى المركبات المسروقة نوع مازدا 323 اللون أخضر وعلى متنها أحد الأشخاص .

وتم الإنتقال به إلى المركز وأفاد أثناء الإستدلال أنهم تشكيل عصابي متكون من ثلاثة أشخاص اثنان من مدينة بنغازي والشخص الثالث من مدينة درنة وإعترف بعدة سرقات من مدينة بنغازي ،والبيضاء،ودرنة .

وتم التعميم على مركبة أخرى من نفس النوع وبالتعاون مع مركز شرطة بوعطني تم ضبطها وتسليمها إلى مركز شرطة بنينا .

وتم إحالة الأشخاص موقوفين إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل .