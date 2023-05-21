عقب زيارته للمجلس البلدي.. باتيلي يلتقي عدادا من المكونات الاجتماعية لمدينة مصراتة

أخبار ليبيا 24

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، زيارة لديوان بلدية مصراتة، واجتمع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين كانوا في استقباله أمس السبت، حسبما أكدت البلدية في بيان لها، اليوم الأحد.

وعلى إثر اللقاء قال المجلس البلدي أن باتيلي التقى عددا من المكونات الاجتماعية لمدينة مصراتة.

ولم تكشف البلدية عن محتوى القضايا التي جرت مناقشتها، مكتفية بالقول إنها قضايا ذات أهمية، فيما تأتي الزيارة ضمن جولات باتيلي للقاء الفاعلين والمسؤولين المحليين.

وفي منتصف مايو الجاري، التقى باتيلي مع عدد من النشطاء والأعيان من المنطقة الجنوبية، إذ شدد على ضرورة تضميد جراح الماضي والمضي قدما نحو مستقبل سلمي، قائلًا: “يمكن فيه لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة”.