عمان.. المنقوش تلتقي نظيرها الأردني وتبحث معه عدة ملفات

استقبل وزير الحارجية الأردني أيمن الصفدي، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، مساء اليوم‎ بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث العلاقات الثنائية وعدة ملفات أقليمية ودولية.

وبينت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الدبيبة، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات السياسية الإقليمية والعربية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الصفدي من جانبه عن دعم المملكة الأردنية الهاشمية جهود السلام و الاستقرار في ليبيا.