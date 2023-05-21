أبو زريبة يبحث المشاكل التي تواجه الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية

استعرض وَزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام ابوزريبة مع رَئيس ديوان الوَزارة بِالمنطقة الشرقية اللواء جمال المسماري الأعمال المنجزة من قبل الديوان خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة خطة العمل العامة بِالإضافة إلى الأوضاع الأمنية وَالمشاكل التي تُواجه رجال الأمن وَالأجهزة الأمنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المهام المكلف بها مكتب الديوان في متابعة سير العمل حسب الاختصاصات المسندة إليه، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الأمنية للارتقاء بمستوى الأداء الأمني بالوزارة وحلحلة العراقيل التي تواجه سير عملها وتذليل العقبات أمام منتسبيها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.