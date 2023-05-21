مشاركة تونسية في مؤتمر إقليمي بطرابلس حول تعزيز دور المرأة

شارك رئيس هيئة الانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، في أشغال المؤتمر الإقليمي حول “تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة: آليات وحلول”، الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات والاتحاد النسائي الليبي.

وتولى بوعسكر، وفق بيان صادر عن هيئة الانتخابات بتونس، رئاسة الجلسة الحوارية الخاصة بموضوع “دور الإدارات والهيئات الانتخابية والمجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات”، كما استعرض الممارسات الفضلى التي يستوجب تطبيقها على المستوى التشريعي والتسيير الداخلي للهيئات والإدارات الانتخابية، قصد تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والمشاركة في الشأن العام بكل حرية واستقلالية ومساواة مع الرجل.

ويترأس بوعسكر الوفد التونسي المشارك في هذا المؤتمر الاقليمي، والذي يضم محمود الواعر عضو مجلس الهيئة ورشيدة الجويني مديرة التوعية والتحسيس بالهيئة.