تعرض للنهـ.ش من كـلاب مسعـورة.. مركز سبها الطبي يعلن وفـاة الطفل “عمر ابريك”

أعلن مركز سبها الطبي عن وفاة الطفل عمر ابريك اليوم الاحد بعد تعرض جسده للنهش من قبل الكلاب المسعورة.

وبحسب بيان مصور لمركز سبها الطبي وصل الطفل عمر إبريّك من مستشفى أوباري لمركز سبها ونُقل لغرفة العمليات فور وصوله وبسبب النزيف الحاد والجروح العميقة فارق الحياة.

وقال المركز أن الحزن يخيم علي قسم الأطفال بعد ان خسر احد أطفاله الذي وصل ليلة أمس في وضع صحي حرج جراء نهش جسده الصغير من قبل مجموعة من الكلاب الشرسة.

وبحسب المركز فقد “أجريت له عملية طارئة من قبل فريق الجراحة الذين بذلوا كافة مجهودهم لمساعدته ولكن كانت الاصابات بليغة” .