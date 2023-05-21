باتيلي يجدد دعم البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية عبر الانتخابات

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد عبد الله باتيلي، تأكيده على دعم الأمم المتحدة، لإيجاد حل ليبي ليبي للأزمة التي تعيشها البلاد، من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وشفافة.

وقال باتيلي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، إنه التقى في مصراتة أعضاء المجلس البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب، واستمع بإمعان لآرائهم حول حل الأزمة السياسية، داعيا إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية.

وأضاف المبعوث الأممي أن من التقاهم، أعربوا عن انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات، ومن تأثير التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية الداخلية.

وعبر باتيلي، عن قناعته بأن إرادة الليبيين وامتلاكهم لموارد طبيعية وافرة سيمكنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، ومن تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد، مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي-ليبي للأزمة.

وجدد باتيلي، التذكير بكون الليبيين إخوة وأخوات من نفس الوطن الأم، وبالأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية. من حق جميع الليبيين أن ينعموا بالسلام والازدهار والاستقرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات شاملة وشفافة.