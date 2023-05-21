| وزير خارجية الأردن يؤكد للمنقوش دعم بلاده للتوصل لحل سياسي في ليبيا

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2023/05/22 على الساعة 00:50

: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، واستمرارها في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يتوافق عليه الليبيون، ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها، ويحفظ أمنها واستقرارها، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في سبيل تحقيق ذلك، وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

جاء خلال استقبال الصفدي، الأحد، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في اجتماع جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعديد قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وفق وسائل إعلام أردنية.

وأكد الوزيران على أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وعلى أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وحل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسي. ووضعت المنقوش الصفدي بصورة تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية.

كما أعربت المنقوش عن تقديرها لدور المملكة في جهود حفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ولمواقف الأردن الداعمة لليبيا، وللمسار السياسي المستهدف الخروج من الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوطنية في بيان عبر صفحتها علي “فيسبوك”، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وصلت والوفد المرافق لها إلى العاصمة الأردنية عمان، حيثُ عقدت لقاءًا ثنائيا مع وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي.

وأضاف البيان، أن لقاء المنقوش والصفدي بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والقضايا الإقليمية والعربية، والعديد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وذلك لتنسيق المواقف بين البلدين. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأردني عن دعم المملكة الأردنية جهود السلام و الاستقرار فى ليبيا.