الجهاني: لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومة الدبيبة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن اجتماع 6+6 في المغرب للتوافق على القوانين الانتخابية يتطلب الاتفاق على حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الاحد، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومة الدبيبة منتهية الولاية والبعثة لم تطرح خارطة طريق مكتملة.

وأشار إلى أن هناك انقسام في الرؤى بشأن تشكيل حكومة جديدة يعود لمراكز التأثير الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن بعض الأطراف تطرح ضرورة تشكيل حكومة جديدة فيما تطرح أخرى تأهيل الحكومة الحالية وإجراء تغييرات فيها أو دمج الحكومتين.

وقال إن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن غير ممكن نظرا لغياب خارطة طريق منطقية، وأن التركيز على الانتخابات فقط دون تهيئة الأوضاع الأخرى يقود الأوضاع لما وقع في 24 ديسمبر2021.

وأوضح أنه في 24 ديسمبر 2021 كانت القوانين والنواحي التشريعية جاهزة ومع ذلك لم تجري الانتخابات.

وبين أن المجلس يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية عبر إصدار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن الخطوات اللاحقة للتشريعات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات نظرا لعدم وضع خارطة طريق واضحة.