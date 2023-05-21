| حماد يعلن إطلاق حوار وطني شامل.. ويؤكد أيدينا ممدودة للجميع

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2023/05/22 على الساعة 00:39

: أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأحد، إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدًا التزام حكومته بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقيات مع الهيئات والمنظمات الدولية.

وقال حماد إن حكومته هي “حكومة كل الليبيين، وأيدينا ممدودة للجميع وسنشرع قريبًا في إطلاق حوار وطني شامل يضمن الحقوق والحريات ويرفع المعاناة عن المهجَّرين في الداخل والخارج”.

وأضاف في أول خطاب له عقب تكليفه من مجلس النواب برئاسة الحكومة بعد إيقاف رئيسها السابق فتحي باشاغا، إن “الحكومة الليبية ملتزمة بالمعاهدات الدولية وكافة المواثيق مع الهيئات والمنظمات الدولية بما يحقق الاستقرار في العالم”.

ودعا رئيس الحكومة المكلفة “البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى القيام بدورها للدفع نحو إنجاح المصالحة في ليبيا، كما أعلن عن إطلاق حوار وطني برعاية الحكومة”، كما دعا أيضًا وسائل الإعلام إلى المزيد من الجهد في تبني خطاب المصالحة، ولم الشمل، والمشاركة في إنجاح الحوار الوطني.

وتابع حماد: “أشكر أعضاء مجلس النواب على ثقتهم بتكليفي برئاسة الحكومة الليبية في ظل الأوضاع الراهنة، ونشكر رئيس الحكومة فتحي باشاغا على مواقفه الوطنية، ونحاول إكمال الطريق نحو الاستقرار المنشود”.

وأردف رئيس الحكومة المكلفة: “نطمئن البعثات والسفارات الديبلوماسية، أن الحكومة ستحافظ على كافة الالتزامات والتعاهدات الدولية وندعو بعثات الدول للعمل من كل ربوع البلاد”.

وقال: “أسعى لتحقيق أهداف محددة خلال الفترة القادمة في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، ولا ينكر دور المؤسسة العسكرية وقيادتها وضباطها إلا جاحد بعد كل التضحيات المبذولة ونعمل على دعم توحيدها شرقا وغربا”.