“باتيلي” يبحث مع ممثلي المجتمع المدني في مصراتة سبل حل الأزمة السياسية

الوطن|رصد

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” بعددٍ من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مصراتة، الذين أكدوا إحباطهم من تأخر الانتخابات وعدم ثقتهم في المؤسسات الحالية.

وقال باتيلي عبر حسابه في تويتر: كانت لحظة ملهمة عندما استعمت اليوم للآراء الصريحة والصادقة لعددٍ من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مصراتة، الشباب قد عبروا بكل جرأة عن بواعث قلقهم وأكدوا إحباطهم من تأخر الانتخابات وعدم ثقتهم في المؤسسات الحالية.

وأضاف باتيلي “سعدتُ لرؤية حجم التعبئة لدى المواطنين من النساء والشباب، وأثار إعجابي الأفكار التي عبروا عنها والالتزام الذي أبدوه لإقامة مؤسسات موحدة وذات شرعية لقيادة ليبيا”.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة وأهمية أصوات الشباب والنساء وممثلي المجتمع المدني، وإنه ويجب أن تكون مسموعة وحاسمة في تشكيل مستقبل ليبيا.

وأكد باتيلي على تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الترافع من أجل إدماج هذه الفئات في جميع مستويات صنع القرار كي ينعم الجميع بالسلام والاستقرار.

وختم المبعوث الأممي تغريدته بحّث جميع القادة الليبيين على حماية منظمات المجتمع المدني وتوفير مساحة لها باعتبارها جزءا أصيلًا من المجتمع الليبي؛ معللًا: “لقد تكررت على مسامعي، وبشكل متزايد في الآونة الأخيرة، القصص المقلقة عن إسكات صوت منظمات المجتمع المدني”.