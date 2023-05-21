| باتيلي يستمع لآراء أعضاء المجلس البلدي ونوابا بمصراتة حول حل الأزمة السياسية

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2023/05/22 على الساعة 00:14

: استمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، لآراء أعضاء المجلس البلدي مصراتة وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب، حول حل الأزمة السياسية.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”: “دعا كل من التقيتهم إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية”، كما أعربوا عن”انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات، ومن تأثير التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية الداخلية”.

وأضاف المبعوث الأممي، خلال اللقاء، أنه عبر عن قناعته بأن “إرادة الليبيين وامتلاكهم موارد طبيعية وافرة سيمكنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، ومن تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد”، مجددًا التأكيد على “دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي- ليبي للأزمة”.

كما جدد باتيلي، التذكير بكون الليبيين إخوة وأخوات من نفس الوطن الأم، وبالأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية، مضيفًا: “من حق جميع الليبيين أن ينعموا بالسلام والازدهار والاستقرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات شاملة وشفافة”.