عقب سلسلة الحرائق.. شكشك يبتز الشركة العامة للكهرباء

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، عددا من الموضوعات المتعلقة بالشركة العامة الكهرباء..

وبحسب بيان صادر عن الديوان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” تناول الاجتماع المشاكل الفنية الخاصة بالتوليد، وفي مقدمتها استقرار الشبكة، ومحاولة عدم انخفاض الجهد، وعدم اللجوء إلى طرح الأحمال، وبالأخص خروج الشبكة إلى التشغيل المظلم بلاك أوت..

كما تطرق الاجتماع إلى إيجاد الحلول السريعة والعاجلة لزيادة قدرة الإنتاج، من خلال دخول وحدات التوليد السريعة على الشبكة العامة قبل الدخول إلى الذروة الصيفية، في مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من البدء في توريد 14 وحدة إنتاج توليد بسعة 500 ميغا.

جاء الاجتماع بحضور مديري الإدارات المخصتة بالديوان والشركة العامة للكهرباء.

والجدير بالذكر أنه، منذ أيام قد اشتعلت النيران بأحد محولات النقل بمنطقة الهضبة مما أدى لفصل التيار الكهربائي على المنطقة. وقامت الشركة العامة للكهرباء بمواصلة أعمالها بإخماد النيران رفقة “هيئة السلامة الوطنية” .. كما قامت بإصلاح الأضرار وتبديل المحول المحترق بآخر جديد.

كما أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، في وقت سابق، إخماد حريق قد اندلع في غابة دبوسية بضواحي مدينة القبة في الجبل الأخضر.

وأضافت الهيئة أن نيران نشبت في المجمع الذي يحوي أطنانا من المواد الغذائية والعصائر والسلع ومواد التنظيف، حيث لم يتضح سبب اندلاع الحريق فيما لم تقع سوى خسائر مادية.