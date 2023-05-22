| المنفي يبحث مع الحداد بسط سيطرة الدولة في المنافذ الحدودية للبلاد

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2023/05/21 على الساعة 23:44

: بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى “للجيش”، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فريق أول محمد الحداد، أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة خاصة في المنافذ الحدودية، بالاضافة الي مناقشة وضع كافة الوحدات العسكرية.

وقال بيان للمجلس الرئاسي على “فيسبوك”، إن لقاء المنفي والحداد، اليوم الأحد، تناول آليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش.

وشدد المنفي خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار.