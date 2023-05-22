المنقوش تلتقي بنظيرها الأردني لبحث القضايا الإقليمية والدولية

الوطن|رصد

التقت وزيرة الخارجية بالحكومة الليبية نجلاء المنقوش بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اجتماع جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وطرح العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود حل الأزمات في المنطقة.

وأكد الوزيران على أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وعلى أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وحل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

وأكد الصفدي وقوف المملكة الأردنية إلى جانب ليبيا، واستمرارها في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يتوافق عليه الليبيون، ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها، ويحفظ أمنها واستقرارها، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في سبيل تحقيق ذلك، وفقالمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووضعت المنقوش الصفدي بصورة تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية.

كما أعربت المنقوش عن تقديرها لدور الأردن في جهود حفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ولمواقف الأردن الداعمة لليبيا، وللمسار السياسي المستهدف الخروج من الأزمة.