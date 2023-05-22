الشنطي: لن نتوانى برهة في تطبيق القانون على كل مسؤول

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” إن الهيئة «لن نتوانى برهة في تطبيق القانون على كل مسؤول؛ لأن القاعدة القانونية آمرة مجردة، ولن يتحصن أحد خالف أحكام القانون، ولن تسقط جرائم المساس بالمال العام بالتقادم أبدًا».

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الدوري السنوي العادي للعام 2023 لهيئة الرقابة الإدارية، مخاطبًا مسؤولي الهيئة بضرورة أن «يقفوا سدًا منيعًا ضد كل فاسدٍ باغٍ في الأرض الفساد».».

وتحدث الشنطي، عن المساعي التي تبذلها الهيئة تجاه أعضائها وموظفيها، قائلًا: «لقد سعت رئاسة الهيئة بكل ما أتيح لها من إمكانات لخلق بيئة وظيفية متكاملة لأعضائها وموظفيها، بما يرفع من قدراتهم وكفاءتهم؛ فأطلقت البرامج التدريبية المختلفة، والدبلومات المهنية المتخصصة في علوم القانون والإدارة، التي لا تزال مستمرة منذ سنة ونصف السنة، لتشمل كافة أعضاء وموظفي الهيئة على كامل التراب الليبي دون تمييز أو تفريق».

وأكد الشنطي الدعم والتشجيع الذي توليه الهيئة لموظفيها، من أجل إتاحة فرص الترشح العلمي للدراسة الجامعية وما بعدها بالداخل لكل طالبيه، وقيام الهيئة ببذل «كل إمكاناتها المتاحة لتوفير حاجيات مسؤوليها بالإدارات العامة والفروع والمكاتب، من خلال مشروع الصيانة الشاملة لكافة مرافق الهيئة».

وأضاف إن الهيئة «تتطلع لاستكمال مشروع مبناها الإداري المتكامل بمنطقة الفرناج- طرابلس؛ بغية إيجاد بيئة وظيفية لائقة بالأعضاء والموظفين؛ لتحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء».

لافتا إلى حجم المسؤولية الملقاة على الأعناق وحجم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالهيئة، قائلًا: «عندما ندرك أننا حُمّلنا أمانة الرقيب العام في الدولة، وأن طموحات الشعب في مكافحة الفساد وأسبابه معلقة بآمالها علينا، عندها تهون الصعاب».