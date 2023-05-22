| سفير الاتحاد الأوروبي: مشاركة المرأة شرطًا لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا

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2023/05/21 على الساعة 22:40

: أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرطًا لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة لسفير الاتحاد الأوروبي عبر حسابه علي “تويتر”، اليوم الأحد، حيث عبر عن سعادته، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة – آليات وحلول.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، أعمال المؤتمر الذي تشرف عليه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام. وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإعلان عن الإطلاق الوطني للحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار(مشاركتها مستقبلنا).

وقدمت رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، سهير عابدين، عرضاً تقديمياً حول هذه الحملة التي تشرف عليها الشبكة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومواجهة العنف الانتخابي ضدها.