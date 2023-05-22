داخلية الدبيبة: الطرابلسي ناقش مع الدرسي التنسيق الأمني بالمنطقة الشرقية

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة عماد الطرابلسي اليوم الأحد مع رئيس فرع جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بالمنطقة الشرقية مقدم “أيمن الدرسي”، بحضور رئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير “عبدالواحد عبدالصمد” وفق بيان لوزارة الداخلية.

وقال البيان إن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بسير العمل داخل فرع جهاز الأمن والتمركزات الأمنية بالمنطقة الشرقية؛ والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية وآلية التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الفرع ومختلف الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها تحسين مستوى الأداء الأمني وضمان تحقيق أفضل النتائج للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.