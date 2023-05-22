زهيو: الدبيبة يقدم الدعم اللامحدود للمترشحين البرلمانيين ليبقى أطول فترة ممكنة بالسلطة

الوطن | رصد

قال المترشح الرئاسي أسعد زهيو، إن الدبيبة يقدم الدعم اللامحدود للمترشحين للانتخابات البرلمانية لإعادة اختياره رئيسًا للوزراء مرة اخرى ولديه طاقم قد يتحول لحزب سياسي.

وأضاف زهيو أن الغرض من المناداة بانتخابات برلمانية فقط هو البقاء في السلطة لأزمنة قادمة قد تكون طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن رفع شعار إجراء الانتخابات البرلمانية مطلب فئوي يعبر عن السلطة التنفيذية القائمة فقط وليس مطلب شعبي على الإطلاق.

وأوضح المترشح الرئاسي أنه لن يسمع عن انتخابات رئاسية من هذه السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية، المنتخبة حديثًا في القريب مبينا أن أغلب الداعيين لمشروع الانتخابات البرلمانية له علاقة وطيدة بهذه السلطة التي أفسدت الحياة السياسية بالمال وشراء الذمم.