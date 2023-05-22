باتيلي من مصراتة: لا يمكن أن ينعم الليبيون بالاستقرار إلا بانتخابات شفافة

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في مصراتة بأعضاء المجلس البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: استمعت بإمعان لآرائهم حول حل الأزمة السياسية، ودعا كل من التقيت بهم إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية، كما أعربوا عن انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات، ومن تأثير التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية الداخلية”.

وأضاف: “عبرتُ عن قناعتي بأن إرادة الليبيين وامتلاكهم لموارد طبيعية وافرة سيمكنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، ومن تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد، وجددت التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد حل ليبي ليبي للأزمة”.

وتابع: “كما جددت التذكير بكون الليبيين إخوة وأخوات من نفس الوطن الأم، وبالأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية، ومن حق جميع الليبيين أن ينعموا بالسلام والازدهار والاستقرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات شاملة وشفافة”.