الشنطي يؤكد ضرورة العمل على التحول الرقمي لكافة فروع هيئة الرقابة الإدارية

الوطن|متابعة

حضر رؤساء هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع الدوري العام لرئاسة الهيئة في مدينة طرابلس.

وشدد رئيس الهيئة سليمان الشنطي في كلمته الترحيبية على عدم التهاون مع أي مخالف لأحكام القوانين واللوائح بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، مشيرًا إلى كبر الأمانة الملقاة على عاتق الهيئة في مكافحة الفساد ومعالجة أسبابه، وغير ذلك مِن الأمور المتعلّقة بسير العمل بالهيئة.

وأكد الشنطي على أهمية استمرار البرامج التدريبية لأعضاء وموظفي الهيئة، وضرورة العمل على التحول الرقمي لكافّة فروع الهيئة؛ لتسهيل تقديم كافة الأعمال الرقابية في جميع أنحاء البلاد بما يكفل انسيابية العمل وتراتبيته.

ونوّه وكيل الهيئة خالد سعيد على ضرورة خلق كادر وظيفيّ مؤهّل لتفادي أوجه القصور في تأدية الواجب الوظيفي، وغير ذلك من التوجيهات المنظمة لسير العمل.