المنفي يبحث مع “الحداد” أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن

بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، بصفته القائد الأعلى للجيش، ظهر اليوم الأحد، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، فريق أول محمد الحداد، اهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة خاصة في المنافذ الحدودية، بالاضافة الي مناقشة وضع كافة الوحدات العسكرية.

وووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تناول اللقاء أليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش، لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وبدوره شدد “المنفي” خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار..