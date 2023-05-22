ليبيا الان

المنفي يبحث مع “الحداد” أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، بصفته القائد الأعلى للجيش، ظهر اليوم الأحد، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، فريق أول محمد الحداد، اهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة خاصة في المنافذ الحدودية، بالاضافة الي مناقشة وضع كافة الوحدات العسكرية.

وووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تناول اللقاء أليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش، لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وبدوره شدد “المنفي” خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود  العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار..

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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