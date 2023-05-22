عبدالجليل: مرضى الأورام يعانون من عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة

الوطن|رصد

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، إن معظم الليبيين قد فقدوا الثقة في النظام الصحي مما جعل المرضى يتوجهون للعلاج بالخارج.

جاء حديث عبدالجليل، خلال كلمة ألقاها في احتفالية تخريج دفعة الدبلوم التخصصي في علاج الجذور والعلاج التحفظي بمركز الأسنان التخصصي بنغازي.

وأكمل عبدالجليل حديثه قائلًا: “نشهد كل يوم تطور ملحوظ في القطاع الصحي على مستوى دول العالم وليبيا لازالت متأخرة وبدون مبرر حقيقي لأن بالإمكان الإصلاح بتضافر الجهود ووضع استراتيجية للنهوض بالقطاع لكي يكون جوهرها التحول الرقمي وهذا ما تسعى له وزارة الصحة بالحكومة الليبية”.

وأضاف وزير الصحة أن هناك نظم داخلية في بعض المستشفيات ولكن ما نفتقده هو وجود منظومة موحدة تتيح جمع البيانات وتحسين العمليات ويمكنها تغطية جوانب مختلفة في العمل داخل القطاع الصحي مثل المحاسبة والموارد البشرية وإدارة المخازن وتوفير التحليلات الإحصائية وإعداد التقارير فضلاً على دورها الأساسي في حفظ بيانات المرضى من خلال ملف صحي إلكتروني وبطاقة صحية إلكترونية تمكن الطبيب المعالج من الحصول على التاريخ الطبي للمريض مشمولاً بكل الفحوصات المعملية والمخبرية والسريرية.

وأوضح عبدالجليل أن المرحلة الأولى لربط المستشفيات التي ستقوم بتطبيقها الوزارة في التوجه إلى التحول الرقمي ستكون بدءً بالمرافق الصحية بمدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها لتكون بنغازي اللبنة الأولى لكل مدن ليبيا، مؤكداً على أن الأمور الفنية المتعلقة بمنظومة التحول الرقمي شبه مكتملة وبانتظار الدعم المالي لتنفيذها.

ولفت وزير الصحة إلى أن الدولة تصرف الأموال ولكن تذهب هباء منثورة نتيجة سوء الإدارة والفساد ولعدم وجود نظام يتابع أوجه الانفاق بصور آنية.

واستشهد عبدالجليل بمثال تخصيص مصرف ليبيا المركزي العام الماضي مبلغ 7 مليار دينار لجهاز الإمداد الطبي ولازال مرضى الأورام يعانون من عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة، إضافة إلى أن مستشفى الجلاء للحوادث بمدينة بنغازي كان سيقفل أبوابه الشهر الماضي بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن مستشفى الأطفال تلقى تبرعات لإجراء عمليات جراحية في شهر رمضان وهذا الأمر غير مقبول في وجود هذه الإمكانات التي تنقصها التنظيم والمكانة، ولكن عندما نعتمد على التقنية ونبتعد عن العامل البشري في وسائل المراقبة والمتابعة سيكون الأمر بالصورة الصحيحة المرجوة.