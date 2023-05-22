الدبيبة وشكشك يبحثان خطة شركة الكهرباء خلال فصل الصيف

الوطن|رصد

بحث رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يبحثان إيجاد الحلول لزيادة قدرة إنتاج الشبكة الكهربائية، بتشغيل وحدات التوليد السريعة (14 وحدة بسعة 500 ميغاوات) قبل حلول الذروة الصيفية.

وعلى صعيد متصل ناقش الاجتماع المشاكل الفنية الخاصة بالتوليد، وفي مقدمتها استقرار الشبكة، ومحاولة عدم انخفاض الجهد، وعدم اللجوء إلى طرح الأحمال، وبالأخص خروج الشبكة إلى التشغيل المظلم بلاك أوت.

وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع أيضًا، إلى إيجاد الحلول السريعة والعاجلة لزيادة قدرة الإنتاج، من خلال دخول وحدات التوليد السريعة على الشبكة العامة قبل الدخول إلى الذروة الصيفية، في مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من البدء في توريد 14 وحدة إنتاج توليد بسعة 500 ميغا.