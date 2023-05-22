غوتيريش: من المهم استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، تحسبا لانعقاد اجتماع المجلس المقبل مع جامعة الدول العربية في يونيو المقبل: “جامعة الدول العربية، تواصل دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية”.

بشار إلى أن المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، تتكون من أربعة أطراف هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.