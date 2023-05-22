بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم (الاثنين 22 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 22 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يميل الطقس للاعتدال هذا اليوم على معظم مناطق البلاد، وتنشط الرياح يوم الغد على المناطق الغربية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحياناً يوم الغد مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-29)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد على مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (22-27)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03).