حبس مدير فرع مصرف الوحدة – طبرق على ذمة التحقيق لاستيلائه على630 ألف دينار

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الوحدة – طبرق على ذمة التحقيق لاستيلائه على ستمائة وثلاثين ألف دينار.

مكتب النائب العام أفاد بأن نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، تلقت بلاغاً انطوى على شواهد شروع أحد موظفي فرع المصرف في ارتكاب فعل الاستيلاء على المبالغ المالية الناتجة عن إعمال التعريفة الجمركية،فاستهل المحقِّق عمله بتحقيق الظروف الملابسة لارتكاب الواقعة، ثم استعان بأهل الخبرة؛ لغرض تحديد قيمة المال وتعيين مصدره ووجهته، فأسفر البحث عن إثبات اتجاه إرادة مسؤول الفرع نحو الاستيلاء على ستمائة وثلاثين ألف دينار، وقد أوقف أثر فعله هذا بسبب اكتشاف أمره.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المحقِّق قرر إجراء جملة من التدابير الاحتياطية كان أخصها: الأمر بحبس مدير فرع المصرف على ذمة القضية،وتوجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار مسؤول إدارة فروع منطقة المصرف، ثم قرَّر المحقِّق إحالة الدعوى على قضاء الحكم في مواجهة المتهم الحاضر.