دبيبة ورئيس ديوان المحاسبة يستعرضان حلول لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إيجاد الحلول العاجلة لزيادة قدرة الإنتاج لمحطات الكهرباء، من خلال دخول وحدات التوليد السريعة على الشبكة العامة قبل الدخول إلى الذروة الصيفية، في مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من البدء في توريد 14 وحدة إنتاج توليد بسعة 500 ميجاوات.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركة العامة الكهرباء، بحضور مديري الإدارات المخصتة بالديوان والشركة العامة للكهرباء.

وبحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على فيسبوك، تناول الاجتماع المشاكل الفنية الخاصة بالتوليد، وفي مقدمتها استقرار الشبكة، ومحاولة عدم انخفاض الجهد، وعدم اللجوء إلى طرح الأحمال، وبالأخص خروج الشبكة إلى التشغيل المظلم “بلاك أوت”.

وأكد دبيبة على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة لدعم خطة الشركة العامة للكهرباء خلال الذروة الصيفية، بعد نجاحها في مواجهة الذروة الشتوية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأضرار التي تتعرض لها شبكة الكهرباء والمشروعات المستهدفة لزيادة الإنتاج، ومراجعة كافة الإجراءات التعاقدية في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.