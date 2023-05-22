التومي: لدي حرص شديد على تذليل صعوبات البلديات 

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “بدر الدين التومي”، يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023م، اجتماعًا ضم عددًا من عمداء بلديات المنطقة (الغربية، الشرقية، الجنوبية)، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر الدين المحتوت”، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أيمن بلقاسم”.

استعرض عمداء البلديات خلال هذا الإجتماع أهم المشاريع المقامة حاليا بالبلديات ضمن خطة عودة الحياة، كما تم أيضا بحث المشاكل و العراقيل و المختنقات الإدارية و المالية التي تعاني منها بعض البلديات و التى حالت دون تقديم الخدمات بالشكل الجيد للمواطنين، وفق بيانه.

وفي الختام أكد التومي، على حرصه الشديد لتذليل الصعاب على البلديات لتتمكن من مزاولت مهامها بالشكل الجيد، وفق تعبيره.