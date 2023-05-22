الدبيبة وشكشك يبحثان خطة شركة الكهرباء خلال الصيف

بحث رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الديوان خالد شكشك، خطة الشركة العامة للكهرباء خلال فصل الصيف، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المحاسبة على ضرورة تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لدعم خطة الشركة العامة للكهرباء خلال الذروة الصيفية بعد نجاحها في مواجهة الذروة الشتوية.

من جانبه، عبّر شكشك عن تقديره لجهود شركة الكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيداً بالتعاون بين مؤسسات الدولة لدعم ملفات الكهرباء والنفط والمياه.

وتطرق الاجتماع إلى الأضرار التي تتعرض لها شبكة الكهرباء والمشروعات المستهدفة لزيادة الإنتاج، ومراجعة كافة الإجراءات التعاقدية في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.